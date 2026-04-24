Domani Bologna-Roma, i convocati di Italiano: torna Dominguez, out Bernardeschi
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Il Bologna ha diramato l’elenco dei 24 calciatori convocati da Vincenzo Italiano per la prossima di campionato in casa con la Roma, in programma domani alle 18.
Torna a disposizione Dominguez, ovviamente out Bernardeschi dopo l’ultimo infortunio. Sempre out Skorupski, Casale e Dallinga. Di seguito l’elenco completo.
Portieri: Pessina, Ravaglia, Franceschelli.
Difensori: De Silvestri, Heggem, Helland, Lucumi, Lykogiannis, Joao Mario, Miranda, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.
Attaccanti: Cambiaghi, Castaldo (73), Castro, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.
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