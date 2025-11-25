Domani Eintracht-Atalanta, Palladino: "Voglio una squadra compatta. Dobbiamo essere costanti"

Domani ci sarà Eintracht Francoforte-Atalanta: gara fondamentale per i nerazzurri che cercheranno di conquistare il 4° risultato utile consecutivo in Champions League nonostante il rendimento sottotono in campionato. Ecco le dichiarazioni del tecnico orobico Raffaele Palladino in conferenza stampa.

Che partita si aspetta domani?

"Domani non vediamo l'ora di esserci in campo. Affrontiamo una squadra di assoluto valore in uno stadio abbastanza caloroso. Noi teniamo a fare bene e portare una buona prestazione: il nostro punto di partenza sarà il secondo tempo di Napoli. Mi tranquillizza come lavora la squadra".

Cosa ha recepito in questi giorni visto il blasone della Champions?

"Ho percepito da parte dei ragazzi tanta concentrazione e dedizione al lavoro perché abbiamo lavorato su tanti aspetti sia fisici che mentali. Le preparazioni alla partita sono state fatte bene. Ovvio che i risultati sono figli di tante cose: prendiamo quello che di buono abbiamo visto a Napoli. Voglio un'Atalanta intensa".

Giusto dire che serve ad oggi serve leggerezza?

"Ne parlavamo stamattina: serve anche quella per risollevarci. Una squadra positiva aiuta molto anche sotto il profilo dell'autostima: i nostri ragazzi sono pronti a tutto, e mi rende orgoglioso allenare questi ragazzi. Serve trovare serenità e sicuramente ambizione, ma ho sensazioni positive".

Quanto ha aiutato la sosta nel suo lavoro?

"Io sono con questi ragazzi da due settimane. Sono le partite che ti danno le risposte: voglio mettere in campo la formazione migliore non guardando in faccia a nessuno. Ora serve analizzare partita per partita con umiltà e grande lavoro".

Che gara si aspetta contro il Francoforte?

"Giocare la Champions è un sogno che diventa realtà. Sono felice perché vuol dire che negli anni passati è stato fatto un grande lavoro. Ora però servirà concentrazione. Mi aspetto una gara molto aperta contro una squadra che fa tanti goal".

Che risposte ha avuto dopo la gara contro il Napoli?

"Abbiamo analizzato il tutto a 360 gradi sia i lati positivi che quelli negativi. Dobbiamo cercare di essere verticali e più rapidi nel palleggio: non voglio vedere un'Atalanta che si abbatte".

Quanto è fondamentale la costanza considerando la differenza tra primo e secondo tempo?

"Mi aspetto da domani questa cosa. L'Atalanta ha la rosa giusta per essere costante sotto il punto di vista fisico e mentale".

Cosa serve per compiere il grande salto?

"Dobbiamo ripartire da Napoli. Un punto di partenza per poi scaturire quella scintilla decisiva per risalire".

Che segnale le stanno dando quei giocatori che non giocano?

"Ieri nelle contrapposizioni coloro che non giocavano hanno fatto bene. Si fanno sempre trovare pronti a tutto e alza il livello della squadra. Sono contento di vedere questa concentrazione".