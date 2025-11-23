Atalanta già a lavoro in vista della Champions. Lavoro di scarico per chi ha giocato a Napoli
All’indomani della partita di campionato persa al Maradona contro il Napoli per 3-1, l'Atalanta è subito tornata in campo al Centro Bortolotti, dove gli uomini di Raffaele Palladino hanno sostenuto una seduta in tarda mattinata per iniziare a preparare nel dettaglio la sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Il match, valido per il 5º turno della League Phase della UEFA Champions League 2025-26, è in programma mercoledì 22 novembre allo Stadio di Francoforte, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.
Allenamento completo per chi non ha giocato o giocato poco a Napoli; seduta di “scarico” per tutti gli altri. Continuano invece le terapie per Giorgio Scalvini e Mitchel Bakker, alle prese con i rispettivi infortuni.
Nella giornata di domani, lunedì 24 novembre, mister Palladino e il suo staff proseguiranno il lavoro a Zingonia, dirigendo una seduta di allenamento pomeridiana a porte chiuse, utile per definire gli ultimi accorgimenti tattici in vista dell’importante impegno europeo.