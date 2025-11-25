Champions League, la classifica aggiornata: salgono Chelsea e Dortmund
Non cambiano le prime tre posizioni in classifica dopo le gare di questa sera: Bayern Monaco, Arsenal e Inter, in campo domani, restano davanti a tutti con 12 punti. Sale al quarto posto il Borussia Dortmund, una posizione più indietro troviamo il Chelsea. Il Napoli sale a quota 7 punti, la Juventus è appena dietro a quota 6. Di seguito la classifica aggiornata:
1 Bayern 12 (+11)
2 Arsenal 12 (+11)
3 Inter 12 (+10)
4 Dortmund* 10 (+6)
5 Chelsea* 10 (+6)
6 Manchester City* 10 (+5)
7 PSG 9 (+9)
8 Newcastle* 9 (+7)
9 Real Madrid 9 (+6)
10 Liverpool 9 (+5)
11 Galatasaray* 9 (+1)
12 Tottenham 8 (+5)
13 Leverkusen* 8 (-2)
14 Sporting 7 (+3)
15 Barcellona* 7 (+2)
16 Qarabag* 7 (-1)
17 Atalanta 7 (-2)
18 Napoli* 7 (-3)
19 Marsiglia* 6 (+2)
20 Atl. Madrid 6 (+1)
21 Juventus* 6 (0)
22 Royale Union SG* 6 (-7)
23 PSV 5 (+2)
24 Monaco 5 (-2)
25 Pafos 5 (-3)
26 Club Brugge 4 (-2)
27 Francoforte 4 (-4)
28 Ath. Bilbao* 4 (-5)
29 Benfica* 3 (-4)
30 Slavia Praga* 3 (-6)
31 Bodo/Glimt* 2 (-4)
32 Olympiakos 2 (-7)
33 FC Copenhagen 1 (-8)
34 Villarreal* 1 (-8)
35 Kairat Almaty 1 (-9)
36 Ajax* 0 (-15)
I risultati della serata di Champions
Ajax - Benfica 0-2
6' Dahl, 90' Barreiro
Galatasaray - Royale Union SG 0-1
57' David
Bodo/Glimt - Juventus 2-3
27' Bolmber (BG), 48' Openda (J), 59' McKennie (J), 87' Fet (BG), 90+1' David (J)
Chelsea - Barcellona 3-0
27' aut. Koundé, 55' Estevao, 73' Delap
Borussia Dortmund - Villarreal 4-0
45+2' e 54' Guirassy, 59' Adeyemi, 90+4 Svensson
Manchester City - Bayer Leverkusen 0-2
23' Grimaldo, 54' Schick
Olympique Marsiglia - Newcastle 2-1
6' Barnes (N), 46' e 50' Aubameyang (OM)
Napoli - Qarabag 2-0
65 McTominay, 72' aut.Jankovic
Slavia Praga - Athletic Bilbao 0-0