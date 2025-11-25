Juventus, Yildiz: "Non sapevo di restare fuori, contento di aver aiutato la squadra"
Kenan Yildiz, numero 10 della Juventus, è stato intervistato da Sky Sport al termine della sfida di Champions League vinta per 3-2 sul Bodo/Glimt: "Prima della partita non sapevo di non giocare, quando sono entrato volevo fare del mio meglio e sono contento di aver aiutato la squadra a vincere, al di là dei gol o degli assist. I tre punti di oggi sono molto importanti":
Avevi mandato in gol anche Miretti ma è stato annullato...
"Peccato, perché ha fatto una buona partita e sarebbe stata la ciliegina sulla torta".
