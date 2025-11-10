Serie A, i migliori 5 difensori dopo 11 giornate: Dimarco consolida il primo posto
Di seguito la Top 5 dei difensori di Serie A dopo 11 giornate. Confermati gli stessi giocatori di una settimana fa, unica novità è il sorpasso di Bastoni ai danni di Spinazzola. Tra parentesi le partite a voto di ognuno.
1. Federico Dimarco (Inter) 6.68 (11)
2. Marc-Oliver Kempf (Como) 6.50 (7)
3. Alessandro Bastoni (Inter) 6.45 (10)
4. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.44 (8)
5. Tiago Gabriel (Lecce) 6.40 (10)
