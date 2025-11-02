Domani Lazio-Cagliari, i convocati di Pisacane: staffetta tra Ciocci e Radunovic
Domani sera alle ore 20:45 il Cagliari è ospite sul campo della Lazio per la partita che conclude a tutti gli effetti il programma della 10^ giornata di Serie A.
Poche le novità dalla lista dei 23 calciatori convocati per la trasferta capitolina all'Olimpico dal tecnico degli isolani Fabio Pisacane. Staffetta tra i portieri di riserva: assente Ciocci, alle prese con un problema alla caviglia, si rivede invece Radunovic. Assenti per indisponibilità Belotti, Deiola e Pintus mentre Obert deve osservare un turno di squalifica.
LAZIO-CAGLIARI, I CONVOCATI DI PISACANE
Portieri: Caprile, Radunovic, Sarno.
Difensori: Palestra, Idrissi, Luperto, Rodriguez, Di Pardo, Mina, Zappa, Ze Pedro.
Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Prati, Felici, Cavuoti, Folorunsho.
Attaccanti: Kilicsoy, Borrelli, Pavoletti, Luvumbo, Esposito.