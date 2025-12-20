Atalanta, sorpresa ai bambini ricoverati al PG23: delegazione in visita con dei regali

Nella giornata di ieri una delegazione dell’Atalanta ha fatto tappa nel reparto pediatrico del Papa Giovanni XXIII per regalare un momento di gioia ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Affiancati dai volontari dell’Associazione Amici della Pediatria, i rappresentanti del club nerazzurro hanno distribuito doni personalizzati con il logo dell’Atalanta e autografi dei calciatori, trasformando una giornata di degenza in un’occasione di festa.

A portare il saluto della società bergamasca erano presenti il centrocampista statunitense Yunus Musah, il difensore dell’Under 23 Albert Navarro e diversi giocatori della formazione Primavera: Gabriel Ramaj, Henry Camara, Nicolò Baldo, Pietro Parmiggiani, Filippo Mencaraglia, Dion Cakolli e Gerard Ruiz. Insieme a loro anche il mister Giovanni Bosi e il Direttore Commerciale e Marketing Romano Zanforlin, a testimonianza dell’attenzione del club verso il territorio e le iniziative sociali.