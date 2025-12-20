Theo a 360°, oggi gli esami per Bernardeschi, Inter-Belghali a giugno: le top news delle 13

Theo Hernandez torna a parlare. Dopo l'addio con il Milan, il difensore francese ha parlato all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport smentendo le voci che lo avrebbero visto al Como: "Il mio agente non me ne ha mai parlato. Dicevano che avessi chiesto cifre esorbitanti per il rinnovo, che spingessi per la cessione... tutto falso". "So che ho commesso degli errori - ha proseguito - come le espulsioni con la Fiorentina o col Feyenoord, ma siamo umani. Non ero sereno mentalmente e avrei potuto fare meglio, ma i tifosi sanno chi è stato Theo al Milan. Le presunte aggressioni? C’è chi vuole rovinarti la vita e la carriera. Sono stato male nel leggere certe cose, ma la mia famiglia sa che non è vero. Alcuni compagni mi spingevano a restare - conclude - ma quando un dirigente ti chiama e ti dice 'se resti qui ti mettiamo fuori rosa' io che cosa posso fare? Cerco altro".

Le serata di ieri ha regalato al Bologna una grande gioia, con la conquista della finale di Supercoppa Italiana battendo ai rigori l'Inter, ma anche una nota di amarezza. Nel corso del match, infatti, Federico Bernardeschi si è infortunato alla spalla sinistra cadendo male dopo un intervento falloso di Bonny. Stando a quello che riporta il Corriere dello Sport, l'entità del guaio alla clavicola dell'esterno d'attacco del Bologna potrà essere definita con certezza solo dopo gli esami strumentali a cui il calciatore verrà sottoposto nelle prossime ore già in Arabia Saudita.

L'Inter cerca un rinforzo sulla fascia destra, per far fronte all'assenza prolungata di Dumfries. In questi giorni, sono stati accostati vari profili al club nerazzurro. Il preferito è Palestra, in forza al Cagliari ma di proprietà dell'Atalanta, mentre Norton-Cuffy - nonostante per caratteristiche sia molto simile all'olandese out per infortunio - non scalda particolarmente. Un nome che invece piace e non poco ad Ausilio e Baccin è quello di Rafik Belghali. Una soluzione interessante, ma in vista dell'estate e non nell'immediato. Come ricorda il Corriere dello Sport, a partire da domani Belghali prenderà parte alla Coppa d'Africa con l'Algeria.