Dzeko può lasciare la Fiorentina a gennaio: il Pisa per ora dice no, Cagliari e Genoa riflettono

La Fiorentina è dentro uno stato di crisi, staziona tristemente all'ultimo posto in solitaria nella classifica della Serie A e anche nell'ultima partita di Conference League, sul campo del Losanna, non è riuscita ad evitare la sconfitta. Una situazione di caos e incertezza totale che si rifletterà con ogni probabilità anche sulle scelte di mercato del club verso la finestra di gennaio, nella quale una rivoluzione di uomini e volti sembra davvero possibile.

Chi appare in aria di lasciare la Fiorentina solo dopo pochi mesi di permanenza è Edin Dzeko. Nonostante anche a Losanna abbia portato la fascia da capitano e sia riconosciuto tra i componenti più di peso dello spogliatoio dei toscani, il veterano centravanti bosniaco non si è inserito appieno nel contesto e potrebbe davvero andarsene dalla Fiorentina a gennaio.

Su Dzeko ci sono già alcune realtà, anche di Serie A, interessate. Detto del Genoa, in cui ritroverebbe un amico fraterno come il tecnico dei rossoblù Daniele De Rossi, sullo sfondo rimane anche un'ipotesi per il Cagliari. E negli ultimi giorni poteva aprirsi anche una nuova pista: come riferito da La Nazione, Dzeko sarebbe stato proposto anche al Pisa, anche se al momento i nerazzurri avrebbero declinato per via soprattutto dell'elevato ingaggio.