Domani Lecce-Roma, i convocati di Gasperini: ancora fuori Baldanzi e Bailey
Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la partita di domani sul campo del Lecce, valevole per la 19^ e ultima giornata del girone d'andata.
Ancora fuori Baldanzi, sul quale si stanno sommando diverse voci di mercato, alza bandiera bianca di nuovo anche Bailey, che dopo essersi riavvicinato al gruppo nei giorni scorsi oggi ha tornato a lavorare in singolo. Fuori anche Gollini. Assenze preventivate sono invece quelle di Ndicka e El Aynaoui, entrambi impegnati in Coppa d'Africa, così come per quanto concerne i difensori Mancini ed Hermoso, entrambi squalificati.
LECCE vs ROMA, I CONVOCATI DI GASPERINI
Portieri: Svilar, Vasquez, Zelezny
Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Ziolkowski, Lulli, Wesley, Mirra, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Kone, Romano, Pisilli
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy
