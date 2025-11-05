Senza vittorie ma primo in una classifica. La strana statistica del Pisa

Per un incrocio che corre verso i 90 anni dalla prima volta… non c’è traccia di precedenti in Serie A. Pertanto, quello di venerdì sarà un esordio nel massimo campionato italiano fra nerazzurri e grigiorossi.

Di scontri diretti in cadetteria ne contiamo già 15. Mentre 5 sono andati in scena in Serie C.

L’ultimo faccia a faccia risale a qualche mese fa, 34esima giornata 2024-2025, 2-1 firmato Moreo al 22’, Toure all’82’, Bonazzoli al 93’.

Quello appena raccontato è stato il quinto risultati utile di fila per i toscani nei match all’Arena Anconetani – Garibaldi contro i Violini. Una serie scattata nel 2019-2020, quando al terzo turno di B finì 4-1 (Masucci al 32’, Marconi al 51’ e al 57’, Mogos al 64’, Verna all’84’).

Per rintracciare un segno 2 in schedina dobbiamo scartabellare gli almanacchi fino a raggiungere la Serie C 2006-2007, 0-1 alla 26esima giornata grazie a un centro di Vitiello al 71’. Correva il 18 marzo 2007 e venerdì saranno passati esattamente 6.809 giorni.

Restando in tema di precedenti ci accorgiamo che un Pisa-Cremonese all’11esimo turno già c’è stato nel passato. Nella B 1942-1943, quando terminò 2-1: Mannocci al 23’, Paolini al 71’, Bramanti all’80’.

Situazione in classifica.

Pisa con 6 punti (0V – 6X – 4P con 7GF e 14GS), la metà, 3, in casa (0V – 3X – 2P con 0GF e 2GS). Viene da 4 pareggi in fila. Cremonese a quota 14 (3V – 5X – 2P con 12GF e 12GS), 8 in trasferta (2V – 2X – 1P con 6GF e 6GS). È reduce dal KO contro la Juventus.

PS: i nerazzurri svettano in una particolare classifica di rendimento, quella costruita tenendo conto della differenza fra i rigori calciati e i penalty subiti: +3. Perché al momento si sono presentati per tre volte davanti al dischetto degli undici metri mentre non ne hanno subiti alcuno.

CONFRONTI DIRETTI A PISA (SERIE B E SERIE C)

20 incontri disputati

11 vittorie Pisa

5 pareggi

4 vittorie Cremonese

29 gol fatti Pisa

12 gol fatti Cremonese

PRIMA SFIDA A PISA IN CAMPIONATO

Pisa-Cremonese 1-1, 21° giornata 1936/1937

ULTIMA SFIDA A PISA IN CAMPIONATO

Pisa-Cremonese 2-1, 34° giornata 2024/2025