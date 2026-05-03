Domani Roma-Fiorentina, i convocati di Vanoli: emergenza in attacco
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Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di domani sera contro la Roma. Tornano Gosens e Parisi, mentre restano fuori per problemi fisici sia Kean che Piccoli:
Portieri: Christensen, De Gea, Lezzerini
Difensori: Comuzzo, Dodo, Gosens, Kouadio, Parisi, Pongracic, Ranieri, Rugani
Centrocampisti: Brescianini, Fabbian, Fagioli, Fazzini, Mandragora, Ndour, Pirrò
Attaccanti: Braschi, Gudmundsson, Harrison, Solomon
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