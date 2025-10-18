Roma, Massara: "Proprietà splendida, il lavoro di Gasperini è eccellente"

Nel pre-partita di Roma-Inter, è intervenuto ai microfoni di Dazn il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara.

Come sta andando questa esperienza alla Roma?

"Ritorno in una piazza meravigliosa, con una proprietà splendida. Ci sono tutte le condizioni per fare grandi cose. L'allenatore sta facendo un lavoro eccellente. Sappiamo di dover far meglio, partita dopo partita".

La gestione di Gasperini.

"Gasperini vuole sempre vincere e anche la Roma. Dobbiamo affrontare una squadra fortissima, servirà una prestazione perfetta. Abbiamo lavorato bene per questa partita".

L'apporto degli attaccanti.

"Dobbiamo migliorare in termini di gol, il lavoro dei centravanti non va sottovalutato. Arriveranno i gol anche per loro".