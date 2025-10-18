Ferguson si è sbloccato in Nazionale. Ora Gasperini aspetta le sue esultanze anche con la Roma

La Roma che questa sera affronterà l'Inter nel big match della 7^ giornata è ancora in attesa della prima esultanza giallorossa di Evan Ferguson, attaccante arrivato in estate dal Brighton che in caso di permanenza al termine della stagione costerà ai Friedkin qualcosa come 40 milioni di euro.

Dopo i primi gol nelle amichevoli estive, l'ex Brighton si è inceppato e con la Roma non è ancora arrivata la prima rete in partite ufficiali, nonostante le 7 presenze fra campionato ed Europa League di cui 4 da titolare. "Gli manca ancora un po' di potenza e un po' di condizione: è stato fermo tanto, ha ancora bisogno di tempo", aveva confessato Gian Piero Gasperini dopo la sfida contro il Lille in Europa League.

Nel frattempo la Roma ha vinto a Firenze senza di lui, fermatosi per un fastidio fisico che però non gli ha impedito di rispondere alla chiamata dell'Irlanda. E proprio con la sua Nazionale, Ferguson ha trovato minuti e soprattutto gol, quello decisivo che ha permesso di battere l'Armenia. Una sosta che può insomma averlo aiutato a mettere minuti nelle gambe (159 quelli giocati in due partite) e averlo sbloccato mentalmente. Almeno questo si augura l'allenatore giallorosso e tutti i tifosi, con la Roma che nonostante la scarsa vena dei suoi due centravanti è comunque lassù in classifica.