Domani Roma-Stoccarda, i convocati di Gasperini: out El Shaarawy, torna El Aynaou
Attraverso i propri canali ufficiali, la Roma ha diramato la lista dei calciatori convocati da Gian Piero Gasperini per la prossima partita di Europa League con lo Stoccarda.
Torna a disposizione, dopo l’impegno in Coppa d’Africa, il centrocampista El Aynaoui. È invece assente, come da previsioni, Stephan El Shaarawy. Out l’infortunato Hermoso, si aggrega Edoardo Morucci, attaccante classe 2007 della Primavera giallorossa. Ricordiamo che Donyell Malen sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini solo dopo la League Phase. Di seguito la lista completa.
Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Lulli, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli
Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Morucci