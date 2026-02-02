Live TMW
Roma, El Aynaoui: "Sapevamo che l'Udinese è squadra fisica, il gol ha indirizzato la gara"
23.26 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa, giocatore della Roma, per commentare il risultato maturato contro l' Udinese nella ventitreesima giornata di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.
Come ti stai sentendo dopo la Coppa d'Africa? Avete sofferto troppo la fisicità dell'Udinese?
"Ho voltato pagina dopo la Coppa d'Africa, ho già giocato una gara e mi sento bene. Sapevamo di trovare una squadra fisica, intensa, purtroppo il gol è stato sfortunato e ha indirizzato la gara".
23:27 - Finisce la conferenza stampa.
