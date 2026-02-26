“Il calcio è amicizia”: ieri la speciale iniziativa con il centrocampista della Roma El Aynaoui

Nella giornata di ieri il centrocampista della Roma Neil El Aynaoui ha incontrato, nella Sala Champions, una delegazione di giovani calciatori che avevano preso parte alle prime fasi della tredicesima edizione del torneo Under 14 di calcio a 7 dedicato agli oratori delle città delle squadre di Serie A. Per i ragazzi della Parrocchia San Giuseppe Artigiano è stata un’occasione speciale per confrontarsi con un professionista e approfondire i valori promossi dall’iniziativa, insieme a una rappresentanza delle formazioni Under 13 e Under 14 giallorosse.

L’incontro, introdotto dal Chief Football Operating Officer Maurizio Lombardo, ha visto la partecipazione attiva di El Aynaoui nel dialogo con i giovani, affiancato dalle psicologhe del club Rita Bassetto e Alessia Giuliani. Al centro del confronto temi fondamentali come amicizia, spirito di squadra, rispetto e contrasto a ogni forma di razzismo e discriminazione. Presenti anche Oumar Daffe per la Lega Serie A e Fabrizio Papa del CSI Roma.

Al termine, i ragazzi hanno donato al calciatore la maglia del torneo con il motto “Il calcio è amicizia”. La Lega Serie A ha inoltre consegnato ai capitani la divisa “Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out”, poi autografata dal giocatore. Nelle settimane precedenti, la Roma aveva già accolto altre squadre partecipanti allo Stadio Olimpico.