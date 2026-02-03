Roma, El Aynaoui: "Abbiamo aspettato di subire un gol per avere una reazione"
Sconfitta esterna per la Roma. La squadra di Gian Piero Gasperini è stata battuta per 1-0 dall'Udinese al Bluenergy Stadium. Al termine del match, il centrocampista giallorosso Neil El Aynaoui ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della società:
"Era una partita difficile per noi. Abbiamo aspettato di subire un gol per avere una reazione. Non dobbiamo pensare più a questa partita, abbiamo una settimana per pensare alla prossima e dobbiamo pensare gara per gara. La classifica è ancora buona e dobbiamo pensare al futuro".
