Roma, El Aynaoui: "Abbiamo aspettato di subire un gol per avere una reazione"

Sconfitta esterna per la Roma. La squadra di Gian Piero Gasperini è stata battuta per 1-0 dall'Udinese al Bluenergy Stadium. Al termine del match, il centrocampista giallorosso Neil El Aynaoui ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della società:

"Era una partita difficile per noi. Abbiamo aspettato di subire un gol per avere una reazione. Non dobbiamo pensare più a questa partita, abbiamo una settimana per pensare alla prossima e dobbiamo pensare gara per gara. La classifica è ancora buona e dobbiamo pensare al futuro".