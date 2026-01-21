Domani Roma-Stoccarda, Nubel sfida il collega Svilar: "È un ottimo portiere. Lo conosco da tempo"

"Domani affronteremo una grande squadra, che gioca con grande intensità. Dovremo creare molto, ma senza esporci a rischi. Sarà una partita importante e speriamo di riuscire a portare a casa qualche punto". Domani alle ore 21.00, lo Stoccarda sfiderà la Roma allo Stadio Olimpico per la settima giornata della fase a campionato di Europa League. A presentare la sfida, conferenza stampa, c'è il portiere Alexander Nubel (in prestito dal Bayern Monaco): “Domani affronteremo una grande squadra, che gioca con grande intensità. Dovremo creare molto, ma senza esporci a rischi. Sarà una partita importante e speriamo di riuscire a portare a casa qualche punto”.

Speri nel Mondiale?

“È chiaro che la motivazione è tanta, ma non ho cambiato il mio modo di giocare. Non è una cosa che riguarda solo noi tedeschi, ma tutti i calciatori. Domani affronteremo una grande squadra, ma lo siamo anche noi e vogliamo dimostrarlo. Non ho mai giocato all’Olimpico e non vedo l’ora di farlo”.

Sei in prestito dal Bayern. Che squadra sceglieresti per il futuro?

“Devo ancora parlarne con la mia famiglia. Ho un contratto con il Bayern Monaco, ma mi sto godendo questo momento. Il futuro può aspettare: per ora sono concentrato solo sul presente”.

Un commento su Svilar?

“È un ottimo portiere. Lo conosco da tempo e, alla sua età, è un grande traguardo superare le 100 presenze con la Roma. Domani spero faccia una prestazione pessima così da poter vincere (ride, ndr). Scherzo, è davvero un gran portiere: vedremo domani chi la spunterà”.