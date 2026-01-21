Live TMW Stoccarda, Nubel: "Contro la Roma vogliamo dimostrare il nostro valore"

Domani alle ore 21.00, lo Stoccarda sfiderà la Roma allo Stadio Olimpico per la settima giornata della fase a campionato di Europa League. Alle 17.00 odierne, il calciatore Nubel presenterà il match in conferenza stampa. Diretta testuale a cura di TMW.

17.30 - Inizia la conferenza stampa.

Hai iniziato bene l’anno, cosa ti aspetti dal match di domani?

“Domani affronteremo una grande squadra, che gioca con grande intensità. Dovremo creare molto, ma senza esporci a rischi. Sarà una partita importante e speriamo di riuscire a portare a casa qualche punto”.

Speri nel Mondiale?

“È chiaro che la motivazione è tanta, ma non ho cambiato il mio modo di giocare. Non è una cosa che riguarda solo noi tedeschi, ma tutti i calciatori. Domani affronteremo una grande squadra, ma lo siamo anche noi e vogliamo dimostrarlo. Non ho mai giocato all’Olimpico e non vedo l’ora di farlo”.

Sei in prestito dal Bayern. Che squadra sceglieresti per il futuro?

“Devo ancora parlarne con la mia famiglia. Ho un contratto con il Bayern Monaco, ma mi sto godendo questo momento. Il futuro può aspettare: per ora sono concentrato solo sul presente”.

Pensi di poter essere il numero 1 al Mondiale?

“Lo deciderà il CT. Spero che Ter Stegen torni al 100%. Io devo solo lavorare, dare il massimo e fare del mio meglio con la maglia dello Stoccarda”.

Sei cresciuto al Paderborn, segui ancora il club?

“Sì, li seguo ancora e stanno facendo bene. Anche il mio sostituto si sta comportando bene, la stagione è ancora lunga e tengo le dita incrociate per lui. Sarebbe bello rivederli in Bundesliga”.

Un commento su Svilar?

“È un ottimo portiere. Lo conosco da tempo e, alla sua età, è un grande traguardo superare le 100 presenze con la Roma. Domani spero faccia una prestazione pessima così da poter vincere (ride, ndr). Scherzo, è davvero un gran portiere: vedremo domani chi la spunterà”.

Nel 1990, la Germania vinse il Mondiale qui all’Olimpico. Per quale calciatore avresti fatto più il tifo?

“All’epoca il calcio non era ancora nella mia vita, me l’hanno raccontato solo dopo. Avrei fatto il tifo sicuramente per il CT Beckenbauer”.

17.45 - Termina la conferenza stampa.