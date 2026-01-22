Dominguez resta a Bologna, e Dallinga? Italiano lo mette sotto esame: sullo sfondo Lucca

Il mercato del Bologna prende una direzione chiara e, per certi versi, controcorrente. Malgrado nelle ultime settimane si fossero affacciate pretendenti importanti – dalla Fiorentina al Lecce, passando per il Maiorca – Benjamin Dominguez esce ufficialmente dalla lista dei partenti. A chiarirlo è stato Vincenzo Italiano, che dopo un confronto diretto con l’esterno argentino ha deciso di tenerlo in rossoblù.

Dominguez, che a Bologna si trova bene, aveva aperto all’idea di cambiare aria solo per inseguire una maggiore continuità. Ora però lo scenario è cambiato: con il ritorno di Federico Bernardeschi gli esterni sono cinque, ma molto dipenderà proprio dal rendimento del classe 2003. Se sarà il Dominguez brillante visto a Verona, spazio e occasioni non mancheranno; se invece dovesse riproporsi la versione opaca di qualche mese fa, le gerarchie potrebbero cambiare.

Il vero dossier caldo resta quello legato a Thijs Dallinga. L’olandese si gioca una fetta importante del suo futuro nelle sfide europee contro Celtic e Maccabi Tel-Aviv, dopo essere rimasto in panchina per tre gare di fila in campionato. Italiano gli concede una chance pesante, ma a Casteldebole cresce l’attenzione sul mercato: Sartori e Di Vaio osservano in Italia e all’estero, con il nome di Lorenzo Lucca che resta sul taccuino. Lo si legge sul Corriere dello Sport.