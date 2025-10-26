Dopo il Napoli, arriva un'altra ex: Simeone guida l'attacco del Torino per continuare a segnare

Marco Baroni conferma il reparto offensivo. Del resto "blocco" che vince non si cambia, parafrasando un vecchio detto del mondo del calcio e non solo. Il tecnico del Torino ha sciolto le sue riserve confermando le indiscrezioni della vigilia e schierando in attacco Giovanni Simeone e Che Adams. Continuità dunque è la parola d'ordine specialmente per quanto riguarda il numero 18 granata, reduce da un periodo in cui la fiducia per una punta è al massimo avendo realizzato due reti consecutive.

Col Genoa da ex

E quella di oggi non sarà una partita come le altre per il Cholito, in quanto il Grifone rappresenta la prima squadra italiana che lo ha acquistato nell'estate del 2016. Arrivato all'ombra della Lanterna dal Banfield, ma il suo cartellino era del River Plate, Simeone collezionò 37 presenze e realizzò 14 gol prima di passare alla Fiorentina l'anno successivo.

A segno già col Napoli

Le emozioni ci saranno ma verranno spazzate via al fischio d'inizio del direttore di gara. Lì conterà solo il campo e il Toro. E, del resto, un dispiacere il Cholito lo ha già dato ad una sua ex squadra. Proprio otto giorni fa contro il Napoli, l’attaccante argentino ha realizzato il gol decisivo per tre punti importantissimi non solo per la classifica per il morale.