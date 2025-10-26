Torino, Zapata: "Non vedo l'ora di tornare a segnare, il mister avrà bisogno di tutti"

L'attaccante del Torino Duvan Zapata ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Genoa vinto 2-1 e valido per l’8^ giornata di Serie A.

Come stai e quanta voglia hai di prenderti sempre più minutaggio?

"La gente si emoziona quando sto per entrare in campo e anche io. Piano piano sto tornando quello che sono stato, gli allenamenti mi aiutano tanto. Sono sicuro che tornerò a dimostrare tutte le mie capacità".

La squadra sta facendo risultati e ancora devi rientrare al 100%.

"Abbiamo ottenuto vittorie su rivali importanti, siamo in crescita e dobbiamo continuare su questa strada. Il mister avrà bisogno di tutti, noi che abbiamo meno minutaggio dovremo farci trovare pronti".

Ti toglie più sonno tua figlia Dafne appena arrivata o la voglia di gol?

"Penso la voglia di gol: ormai è il terzo figlio, bisogna adattarsi. Non vedo l'ora di tornare a segnare e fare quelle prestazioni a cui ero abituato, ma è solo questione di tempo".