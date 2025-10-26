Genoa, Vieira non si nasconde: "Momento difficile, dobbiamo accettarlo e restare uniti"

Il mister del Genoa Patrick Vieira ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Torino persa 2-1 e valevole per l’8^ giornata di Serie A.

Partita decisa sugli episodi?

"Credo che si sia decisa anche nel primo tempo, quando non abbiamo fatto il 2-0. Sapevamo che loro erano pericolosi sui calci piazzati, abbiamo difeso bene quasi fino alla fine. Mi dispiace, abbiamo fatto una partita interessante. Siamo in un momento difficile, dobbiamo accettarlo".

Rifaresti i cambi che hai fatto?

"Difficile rispondere adesso, dovrei riguardare la partita. Credo che non sia stata una questione di cambi: il secondo tempo è stato difficile perché la qualità del Toro ci ha messo in difficoltà. Non abbiamo sfruttato le opportunità, come ci capita da inizio campionato".

Come Vieira sta vivendo questo momento?

"Momento molto difficile, per l'allenatore i giocatori e tutti i tifosi. Oggi sono venuti in 3000 da Genova, questo fa vedere la passione che c'è. Dobbiamo stare uniti, accettare le critiche e continuare a lavorare sempre con l'unità che abbiamo avuto".