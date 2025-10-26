Torino, Baroni: "Tra primo e secondo tempo ho ribaltato lo spogliatoio, grande reazione"

Il tecnico del Torino Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Genoa vinto per 2-1 e valido per l’8^ giornata di Serie A.

Cosa si guarda di più dopo questa partita?

"Tra primo e secondo tempo ho dovuto ribaltare lo spogliatoio, siamo partiti mosci e senza ritmo. La squadra è rientrata con un piglio diverso, ci hanno aiutato anche i giocatori che sono entrati. Abbiamo messo tanti cross e preso tanti angoli. Per noi erano fondamentali i 3 punti, raggiunti anche con la difficoltà di andare sotto. Premio ai ragazzi, soprattutto per il secondo tempo".

Come mai Ngonge non dall'inizio e quanto è stato importante cambiare i battitori delle palle inattive?

"Stimo tantissimo Ngonge, in settimana si è portato dietro un problemino. Ho attaccanti bravi devo gestirli bene. Voglio portare avanti tutti, oggi Paleari ha fatto due interventi importantissimi: per me anche lui è un titolare. Siamo un gruppo che è cambiato tanto, dobbiamo ripartire dal senso di squadra che ci ha permesso di riprendere una partita che altrimenti era difficili da raddrizzare".

Un ambiente positivo aiuta.

"Ho sempre detto che la soluzione è tecnica, la squadra deve giocare con energia e pathos. Il nostro pubblico è meraviglioso, tocca a noi trascinarlo dando tutto. Speriamo di fare molti risultati, ma la cosa importante è vedere una squadra che lavora d'insieme e questo deve fare ogni gara".