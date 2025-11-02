TMW Doppio infortunio in casa Parma, si fermano Estevez e Circati: le prime diagnosi

In un primo tempo ricco di emozioni il Parma era passato in vantaggio dopo appena 13 secondi grazie a Bernabé, ma al 17' è arrivato il pareggio di Castro. Dopo il pari, come se non bastasse, Carlos Cuesta ha dovuto fare i conti anche con un doppio infortunio: prima Nahuel Estevez e poi Alessandro Circati.

Entrambi sono stati costretti ad alzare bandiera bianca e l'allenatore crociato ha dovuto sostituirlo. Ma qual è l'entità dei problemi dei due calciatori gialloblù? Come comunicato dal club, per Estevez si tratta di un risentimento muscolare all'adduttore sinistro, mentre per Circati di una distorsione della caviglia sinistra.