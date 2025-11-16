Roma, incontro con l'entourage di Dovbyk: in estate può partire per 25 milioni

Prima della gara con il Milan, Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, ha incontrato a Milano l’entourage di Dovbyk per fare il punto sul futuro dell’ucraino, dopo i tentativi di cessione dell’estate e lo scambio fallito con Gimenez. Al tavolo c’erano Giuffrida e l’ex portiere giallorosso Mirante, oggi collaboratore dell’agente.

LA STRATEGIA - La Roma non vuole forzare l’addio di Dovbyk, ma non è nemmeno pienamente soddisfatta del suo impatto. Gasperini lo considera poco adatto al suo modo di giocare, pur riconoscendo che le occasioni avute il bomber le ha sfruttate: con due gol è comunque il miglior marcatore dopo Soulé. L’idea della società è valutare un’eventuale uscita solo se funzionale all’arrivo di un centravanti più adatto ai movimenti che chiede il tecnico.

LA VOLONTÀ DEL GIOCATORE - Dovbyk, però, vuole restare. A Roma si trova bene, la famiglia è integrata e un trasferimento a gennaio non lo convince: alla soglia dei 29 anni cerca stabilità, non un prestito. In estate, con il valore a bilancio sceso a circa 25 milioni, la cessione sarebbe più semplice e il giocatore potrà chiarire definitivamente le sue scelte. La Spagna, dove ha lasciato una parte di cuore, resta la sua destinazione preferita.