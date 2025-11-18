TMW Nuno Tavares via? La Lazio lo ha pagato 5 milioni. Ma il 35% va all'Arsenal

"A gennaio non abbiamo ceduto Nuno Tavares al Milan per una cifra importante“. L'ammissione di Angelo Fabiani, dirigente della Lazio, apre uno squarcio su quello che poteva essere e non è stato. Perché l'impatto del portoghese con la Serie A era stato straordinario, con una miriade di assist che coincidevano con il miglior momento dei capitolini con Baroni.

Tanto da indurre Claudio Lotito, un anno fa, a esagerare. "Già una plusvalenza? Non lo vendo nemmeno per 70 milioni. Abbiamo sbaragliato una concorrenza foltissima delle big sul terzino. Io non voglio più i nomi ma i combattenti. E non c’è solo Nuno, anche gli altri". Parlando di un Dele Bashiru che è stato fuori rosa fino a ora, rientrato in gruppo ma non ancora reintegrato dopo l'esclusione e il ritorno di Basic.

Ora, invece, è finito nella lista dei cedibili. Da capire quale può essere la sua valutazione, dopo che un anno fa poteva diventare il sostituto di Theo Hernandez. Nuno Tavares è arrivato nel luglio del 2024 dietro il pagamento di cinque milioni di euro più il 35% sulla futura rivendita che andranno all'Arsenal. Qualora dovessero arrivare una trentina di milioni - difficile, in questo momento - una decina andrebbero proprio ai Gunners.