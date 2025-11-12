Gasperini corre sugli esterni, Il Messaggero titola: "Roma a due fasce con Celik e Wesley"

La Roma di Gian Piero Gasperini è attualmente prima in classifica (appaiata con l'Inter a 24 punti) e fa affidamento anche sulle corsie esterne, dove in questo momento i titolari indiscussi sono Zeki Celik e il brasiliano Wesley, arrivato in estate dal Flamengo. Due punti di forza sui quali oggi pone l'accento Il Messaggero nella sua prima pagina sportiva: "Roma a due fasce con Celik e Wesley", titola il quotidiano capitolino concentrandosi sui due giallorossi. "Sui due esterni c'era scetticismo, ma il loro rendimentio fa volare la squadra di Gasp - si legge ancora -. Il brasiliano non fa sentire l'assenza di Angelino, Zeki è una garanzia anche in attacco".

Poco sotto viene toccato anche il tema attacco, dove si sono fermati per infortunio Paulo Dybala e Artem Dovbyk facendo così scattare la chance per Evan Ferguson: "Senza Dovbyk e Dybala tocca a Ferguson. Un mese per guadagnarsi la conferma".