Dumfries: "Vogliamo lo scudetto, non guardo il Napoli. Futuro? Sono molto contento all'Inter"

Denzel Dumfries, esterno dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a due giorni dalla partita contro il Como, parlando della complicata annata che ha vissuto: "Sicuramente non ho mai avuto prima un infortunio come questo. È difficile, però adesso sono molto positivo e guardo in avanti per finire la stagione: bisogna vincere alcune partite per vincere lo scudetto, questo è il nostro obiettivo".

Il 5-2 di domenica ha dimostrato che siete tornati sui vostri livelli.

"Contro la Roma ho giocato una bella partita, è importante. Adesso a Como servirà vincere e giocare bene, non guardo il Napoli o altre squadre, ma solo all'Inter: questo è importante. Bisogna lavorare, ogni gara è una finale, vogliamo vincere tutti e due i trofei".

Che cosa farà in futuro?

"Sono molto contento all'Inter, qua è la mia famiglia, il mio pensiero è solo sul vincere questi titoli".