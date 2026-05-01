Monza, Bianco: "Primo tempo non all'altezza, ora pensiamo a fare bene con l'Empoli"

"Fatto un primo tempo non all'altezza del momento, abbiamo sbagliato diverse cose a livello tecnico e concedendo troppe ripartenze. Nel secondo tempo la squadra è stata brava a recuperare lo svantaggio ma abbiamo perso". Inizia così l'intervento di Paolo Bianco in conferenza stampa, dopo la sconfitta del suo Monza per 3-2 sul campo del Mantova.

Il mister poi prosegue, come riportato da Monza-news.it: "C'è da essere rammaricati per essere andati sotto di due nel primo tempo, dovevamo essere più bravi. E' stato un primo tempo non all'altezza, abbiamo concesso tante ripartenze. Potevamo prenderne di più, succede di prendere gol ma bisogna essere intelligenti. Nel secondo tempo siamo stati bravi a recuperarla. Nell'ultima parte si è buttato fuori il cuore oltre l'ostacolo per creare occasioni e fare gol, siamo stati bravi e anche sfortunati in alcune occasioni. Se avesse fatto gol Bakoune, parleremmo di un Monza di cuore, oggi il calcio ci è andato contro. La squadra in settimana si è allenata in maniera serena e consapevole".

In chiusura: "Ora si deve pensare a far bene la prossima con l'Empoli e vediamo quello che succede. Se andremo ai play-off, ci andremo nella maniera possibile. Il destino non è più nelle nostre mani. Cambi? Potevo farli prima ma c'erano 35' per cambiare la partita. Chi è entrato ha dato l'energia e la qualità che mancava nel primo tempo. Bisogna essere ottimisti e fiduciosi, abbiamo ancora l'opportunità di vincere venerdì e vedere cosa fanno le altre".