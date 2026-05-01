Parma, Bernabé: "Cuesta studia tanto e ce lo trasmette. A San Siro per giocarcela"
Il centrocampista del Parma Adrian Bernabé ha parlato a SportMediaset in vista del match di domenica sera a San Siro contro l'Inter, gara che potrebbe regalare la matematica vittoria dello Scudetto ai nerazzurri. Questo il pensiero dello spagnolo, a cominciare dal lavoro del tecnico Carlos Cuesta: "A lui piace tanto il calcio, lavora tanto, guarda tanti video, tante partite. Ci trasmette tutto questo: studia tanto gli avversari e quando arriviamo in campo conosciamo bene chi affrontiamo".
Quindi un pensiero rivolto proprio alla sfida di San Siro contro l'Inter: "Prepariamo tutte le partite per dare il massimo. Sappiamo che loro sono una squadra forte, la migliore del campionato, però abbiamo già fatto punti contro le squadre di alta classifica e possiamo giocarcela anche con loro".
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Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli