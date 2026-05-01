Empoli, Caserta: "Contento per i ragazzi e per i tifosi. È tutto ancora da decidere"

Il tecnico dell'Empoli Fabio Caserta è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro l'Avellino vinta 1-0 grazie al gol di Lovato. Di seguito le sue parole riportate da Pianetaempoli.it:

"Bisogna fare i complimenti alla squadra, ha approcciato bene alla gara e ha fatto una grande partita, poteva finire anche con qualche gol in più però noi ci complichiamo sempre la vita. Sono contento, era importante vincere e dare un segnale importante contro una squadra che lotta per i play-off. La palla pesava anche tanto, i ragazzi sono stati bravi fin dall'inizio, sono scesi in campo con la giusta motivazione. Sono contento per loro e per i tifosi, manca ancora l'ultima partita ed è tutto da decidere, ma oggi era importante vincere. Quando sono arrivato c'era qualche giocatore che non era in condizione e passare a quattro era un'esigenza. Io non guardo i moduli, ma in base ai calciatori che ho e alla condizione fisica scelgo".