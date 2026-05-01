Mantova, Modesto: "Tutti importanti per raggiungere l'obiettivo, cavalcata non facile"

Francesco Modesto, tecnico del Mantova, ha parlato così - come riportato da Monza-news.it - dopo il successo per 3-2 contro i brianzoli che ha certificato la permanenza in Serie B dei virgiliani: "Nelle difficoltà non c'è stato un merito mio ma di tutti. A partire dai magazzinieri che amano questa società, meriti vanno dati anche al presidente e al direttore che mi ha scelto. Tutti sono stati importanti nel raggiungimento dell’obiettivo ed era impensabile".

Prosegue: "Grazie alla gente, i veri protagonisti sono stati i calciatori che si sono dimostrati uomini. Non era facile fare una cavalcata del genere, questa stagione tra dieci anni verrà ricordata da me perché ogni giorno ho visto che hanno dato tutto. I ragazzi non hanno festeggiato come dovevano perché già pensano alla prossima e questo dimostra una mentalità forte, sono cresciuti tanto. Non dimenticherò mai loro".