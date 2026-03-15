Roma, Massara sugli infortunati: "Contiamo di recuperare Soulè, Dovbyk..."

Prima della sfida tra Como e Roma, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Frederic Massara per commentare il match: "Sicuramente è un privilegio poter competere su più fronti in questa fase della stagione. Siamo felici di giocare queste gare, vediamo se il risultato darà delle conferme in base alla classifica. Malen? Si è integrato molto bene, in una fase così delicata poter ruotare e cercare soluzioni è sicuramente una notizia positiva. Il recupero di El Shaarawy è importante, mentre dei giocatori infortunati speriamo di poter recuperare il prima possibile Soulè. Dybala speriamo di poterlo utilizzare nelle ultime giornate di campionato, su Dovbyk invece non so ancora se potrà recuperare".

Una battuta poi sullo stadio, viste le notizie comparse online quest'oggi: "C'è una proprietà fortissima che vuole puntare sul lungo periodo e puntare su Roma e migliorare anche il calcio italiano in generale. Ci auguriamo che si possa andare avanti su questo".