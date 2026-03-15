Massara: "La Champions aiuta, ma la Roma non rinuncia a fare mercati coerenti"

Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, parla così a Sky Sport prima della partita che attende i giallorossi sul campo del Como: "Indubbiamente è una partita molto importante, per come è strutturata la classifica oggi i punti in palio pesano molto. Ma il campionato sarà ancora lungo, oltre questa partita".

I soldi della Champions League condizionano il vostro mercato?

"La Roma è una società del mondo calcistico, l'impatto della Champions aiuta. Ma detto questo la Roma non rinuncerà mai a fare mercati coerenti col prestigio del club e questo grazie alla proprietà".

Malen è la certezza, il resto del parco attaccanti come sta?

"Possiamo contare sul fatto che Malen riesca a combinare bene con altri giocatori. Il reparto d'attacco soffre oggi di tanti infortuni concentrati, ma ci sono altri disponibili. Il rientro di El Shaarawy per noi è importante e speriamo che possa dare il suo contributo".