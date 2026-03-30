Dzeko: "Quando inizia l'inno italiano tutti devono applaudire. Poi 90 minuti di guerra"

Edin Dzeko, nella conferenza stampa della vigilia di Italia-Bosnia, ha parlato dell'ultimo incontro con Gennaro Gattuso, avvenuto qualche mese fa. "L'ho visto nella partita a Firenze, Fiorentina-Milan. Gli ho detto "mister spero di vederti in Bosnia", lui ha risposto "anche io" e ora eccoci qua. Ci vediamo in una partita importantissima per tutti e due i paesi. In Italia ho molti amici, prima e dopo la partita ci sarà molto rispetto".

Poi un incoraggiamento al pubblico che sarà presente a Zenica. "Quando inizia l'inno italiano tutti devono alzarsi e applaudire. L'Italia è venuta a giocare in amichevole dopo la guerra in Bosnia nel 1996. Per questo siamo sempre grati, poi nei novanta minuti ci sarà una guerra. Dopo amici come prima, succede quel che succede".

"Amo il calcio italiano. Ho vissuto quasi 9 anni, mi sono trovato benissimo. Cosa manca a quest'Italia... Totti, Del Piero. Quest'Italia ha qualità ma quelli di una volta erano un'altra cosa. Il calcio tedesco e quello italiano non hanno niente in comune, nel primo prevale l'intensità. È quello che manca nel gioco italiano ed è un rimprovero anche da parte dei giornalisti. Forse non fanno buoni risultati per questo motivo. Mi aspetto una partita tattica, anche l'Italia ha saltato due Mondiali".