Stasera c'è il derby di Torino, Graziani: "Toro, non dovrà mancare l'approccio di carattere"

Quel 10 gennaio Ciccio Graziani si presentò al Filadelfia. Era la vigilia di un derby e l'ex attaccante del Torino parlò alla squadra che poi pareggiò 1-1 contro la Juventus. Un discorso che il campione del mondo 1982 ripete all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in vista della stracittadina della Mole che si giocherà alle 18 all'Allianz Stadium: "Ho detto ai ragazzi 'fate come noi: all’inizio della partita e del secondo tempo fatevi trovare nel sottopassaggio prima di loro' - ha raccontato -. E’ un segnale, è un modo per dire loro 'vedete? Siamo qui. Giochiamola, vi stiamo aspettando'".

Una sfida che non è come le altre. Una partita che i granata dovranno giocare con il piglio giusto. Ma qual è l'aspetto che non dovrà mai mancare in campo? "Dall’approccio di carattere - ha proseguito - sai che tecnicamente sono più forti ma puoi sopperire, come facevano noi, con la grinta, la determinazione, l’attenzione, il furore, il sacrificio. Il derby è una pagina del tutto diversa, è una partita a sé. Questa è la partita".

Su chi possa essere l'uomo derby, Graziani non ha nessun dubbio e conclude: "Tifo per gli attaccanti, spero che uno tra Cholito e Adams la butti dentro e ci faccia festeggiare".