TMW Radio È la miglior Inter di Chivu? Il pensiero degli opinionisti

Per l'Inter cinque vittorie di fila, ma soprattutto gioco al top ora. E ci si chiede se questa è la migliore Inter di Chivu e se può ambire ad andare in fuga. Ecco cosa dicono gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "I numeri certificano che è la miglior Inter di Chivu, gioca un calcio intenso, sta bene fisicamente, sta lievitando il lavoro di Chivu, che si sta facendo largo. Bene anche le alternative. Vuole riscattarsi l'Inter, bravo Chivu a non aggiungere tanto a questo gruppo. Questi non vedono l'ora di riscattarsi".

Massimo Bonanni: "E' l'Inter migliore ora, ma non mi stupisce. Per me l'Inter è sempre stata molto forte, non ci vedo tantissime differenze rispetto all'Inter di Inzaghi, gli ha dato qualcosa di suo, sta facendo giocare più uomini di prima ma l'Inter è forte".

Daniele Garbo: "Hanno aggiunto poco Kolarov e Chivu, ma hanno sistemato molto. Ha recuperato diversi giocatori, vedi Zielinski. E' uno che ora fa la differenza. Credo che sia l'Inter migliore da quando c'è Chivu".

Antonio Di Gennaro: "Sì, è la miglior Inter. Poi ha ritrovato un giocatore straordinario come Zielinski. Chivu è bravo nel gestire il gruppo e stemperare le problematiche. Mi piace molto".

Massimo Orlando: "Gioca ancora meglio di come lo faceva con Inzaghi. Più veloce, più pressing, più verticale. E' la migliore Inter di Chivu. Vedo Lautaro e anche gli altri che vanno su tutte le palle, ho visto un'Inter spettacolare. La sensazione che Napoli e Inter stiano prendendo il largo".

Simone Braglia: "L'Inter è la migliore del campionato, calcolando i singoli. Avevo dei dubbi, l'Inter non può star dentro tutte le competizioni e non puoi vincerle. L'Inter di adesso è finalmente di Chivu, ma questo per me è un rush per la Champions, perché per me il traguardo è vincere la Champions e non il campionato".

Christian Recalcati: "E' stata la miglior Inter col Bologna, ma lo dico da diverse settimane".