TMW Fiorentina, ecco il nuovo Presidente: Giuseppe Commisso è al Franchi dopo 5 anni

C’è anche la famiglia Commisso al Franchi questa sera per assistere dal vivo alla sfida tra la Fiorentina ed il Como, ultimo ottavo di finale di Coppa Italia che avrà il suo fischio di inizio a partire dalle 21:00. Dopo la messa in suffragio di Rocco, tenutasi ieri nella cornice del Duomo della città, questa sera hanno deciso di assistere alla sfida dal vivo il figlio e neo Presidente Giuseppe e la madre Catherine.

Si tratta di un ritorno dopo diverso tempo di assenza. Catherine Commisso mancava al Franchi dall’aprile dello scorso anno e nello specifico dai quarti di finale di ritorno di Conference League contro il Celje, ultima occasione in cui venne con il marito in Italia. Giuseppe Commisso addirittura dall'ottobre 2021 in occasione di una gara con il Napoli.

Come detto, Giuseppe Commisso è fresco di nomina come nuovo Presidente della Fiorentina. Ad annunciarlo, nel pomeriggio, la stessa società viola. “Sono profondamente determinato a portare avanti l’eredità di mio padre e la visione che ha costruito per la Fiorentina. Continueremo a lavorare con determinazione per rafforzare il Club, nel pieno rispetto dei suoi valori, della sua storia e del legame con la città e i suoi tifosi, così come mio padre ha fatto fino ad oggi”, le sue parole.