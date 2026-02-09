Krstovic e Zappacosta lanciano l'Atalanta: Cremonese battuta 2-1 a Bergamo

Termina 2-1 la partita tra Atalanta e Cremonese, valida per la 24^ giornata di Serie A.. Il racconto del match.

Nel primo tempo l'Atalanta crea e concretizza la superiorità nei confronti della Cremonese e indirizza già la partita. Al 13' la rete del vantaggio la firma Krstovic su assist di Raspadori: cross perfetto dell'esterno destro, stop volante del montenegrino e girata con il mancino, che trova Audero impreparato. Al 25', dopo la traversa di Samardzic 5 minuti prima, la Dea sigla anche il raddoppio al termine di un'azione che ha coinvolto Samardzic, Pasalic e Zappacosta, bravissimo a sterzare, portarsi la sfera sul sinistro e da posizione defilata battere il portiere ospite con un sinistro sul palo lontano.

I ritmi della ripresa sono inevitabilmente più bassi, sia perché l'Atalanta ha giocato qualche giorno fa contro la Juventus, sia perché è naturale cercare di gestire l'incontro. Così la prima chance per i padroni di casa è al 57' con Zalewski, che si accentra e di destro calcia forte a incrociare, non trovando per poco la porta. Passano pochi minuti e la palla buona è per Krstovic, che però spreca calciando a lato di sinistro da buona posizione. Gli uomini di Palladino meriterebbero pure il 3-0, che però non riescono a realizzare. Al 67' ci va vicino Samardzic che, sempre su assist di Zalewski, gira troppo il mancino. Al 73' è il turno di Sulemana, che calcia largo da buona posizione, mentre al 76' è Raspadori a mettere alto dopo un dribbling. Nel finale pericolosi Sulemana e Krstovic: prima l'ex Southampton calcia forte da destra trovando però attento Audero, poi il classe 2000 non trova lo specchio dal limite dopo aver eluso l'intervento di Baschirotto. All'89' si iscrive alla partita pure Carnesecchi, che toglie dalla propria porta il colpo di testa di Djuric. Nel recupero c'è tempo per una rete di Djimsiti annullata per fuorigioco di Sulemana e per il gol di Thorsby, che al 94' sfrutta alla perfezione un cross di Luperto, stoppando di testa il pallone e girandolo in rete alle spalle di un incolpevole Carnesecchi.

