Serie A, la classifica aggiornata: l’Atalanta si avvicina a Roma e Como. Nicola a +6 sulla Viola
Basta un tempo all’Atalanta per mettere il fiato sul collo del Como e della Roma. Con il successo interno sulla Cremonese, capace di ravvivare il finale senza però trovare il pari, la formazione di Raffaele Paladino sale a quota 39 punti, a meno due dalla formazione di Cesc Fabregas, che però scenderà in campo con il Milan il prossimo 18 febbraio. A minuti, invece, la gara tra Cagliari e Roma, attualmente a quattro punti sulla Dea.
Resta abbastanza tranquilla la graduatoria della Cremonese, che nonostante la sconfitta vanta un rassicurante più sei sulla Fiorentina terzultima della Serie A.
La classifica aggiornata della Serie A
Inter 58 (24 partite giocate)
Milan 50 (23)
Napoli 49 (24)
Juventus 46 (24)
Roma 43 (23)
Como 41 (23)
Atalanta 39 (24)
Lazio 33 (24)
Udinese 32 (24)
Bologna 30 (24)
Sassuolo 29 (24)
Cagliari 28 (23)
Torino 27 (24)
Parma 26 (24)
Genoa 23 (24)
Cremonese 23 (24)
Lecce 21 (24)
Fiorentina 17 (23)
Pisa 15 (24)
Verona 15 (24)
Hellas Verona - Pisa 0-0
Genoa - Napoli 2-3
3' rig. Malinovskyi (G), 20' e rig. 90' + 5 Hojlund (N), 22' McTominay (N), 57' Colombo (G)
Fiorentina - Torino 2-2
26' Casadei (T), 51' Solomon (F), 57' Kean (F), 90' + 4 Maripan (T)
Bologna - Parma 0-1
90' + 5 Ordonez
Lecce - Udinese 2-1
5' Gandelman (L), 26' rig. Solet (U), 90' Banda
Sassuolo - Inter 0-5
11’ Bisseck, 28’ Thuram, 50’ Lautaro, 54’ Akanji, 89’ Luis Henrique
Juventus - Lazio 2-2
45’+2 Pedro, 48’ Isaksen, 59’ McKennie (J), 90'+6 Kalulu (J)
Atalanta - Cremonese 2-1
14’ Krstovic, 25’ Zappacosta, 90+5 Thorsby (C)
Roma - Cagliari (lunedì 9 febbraio, ore 20.45, DAZN e Sky)
Milan - Como (mercoledì 18 febbraio, ore 20.45, DAZN)