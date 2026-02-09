Roma, Massara: "Contratti in scadenza? Capiremo se ci sono le basi per continuare"

Nel-pre partita di Roma-Cagliari, gara valida per la 24ª giornata di Serie A e con fischio d’inizio fissato alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il direttore sportivo dei giallorossi, Frederic Massara.

L'arrivo di Zaragoza.

"Un'opportunità che si è presentata alla fine del marcato, è un giocatore forte, arriva dal Bayern Monaco e ed è nel giro della nazionale spagnola. Ha caratteristiche che mancavano nel nostro reparto offensivo. La società si è fatta trovare pronta e siamo contenti di questa operazione".

I contratti in scadenza di Dybala, El Shaarawy, Celik e Pellegrini.

"Questo è il momento delle decisioni, abbiamo mantenuto un rapporto con gli agenti dei giocatori e capiremo se ci saranno le basi per continuare con loro. Sottolineo che i giocatori in questione non sono mai mancati nell'attaccamento e nella professionalità".

Il rapporto con Gasperini

"Ci concentriamo sulle partite, siamo tutti concentrati per fare il meglio per questa società e questa squadra".

La presenza di Totti.

"È la storia di questo club, con i Friedkin ha un ottimo rapporto e loro sapranno quando sarà opportuno partire effettivamente con Francesco in società".