Cagliari, Angelozzi: "Palestra miglior laterale destro d'Europa, ma anche altri due sono forti"

Guido Angelozzi, direttore sportivo della Roma, prima della partita dell'Olimpico contro la Roma è intervenuto al microfono di DAZN: "Siamo partiti con l'idea di fare una squadra giovane e ci siamo riusciti. La squadra, con allenatore e staff, sta dando tutto ciò che ci aspettavamo. E' un percorso di crescita per noi e stiamo crescendo".

Palestra e Kilicsoy crescono.

"Io ne metterei un altro, Rodriguez, un altro 2005. Sono tre giocatori importantissimi, bravissimi. Secondo me arriveranno in alto. Per me Palestra è il miglior laterale destro d'Europa. Kilicsoy si è ambientato, è un attaccante che farà parlare di sé. Rodriguez pure diventerà un calciatore importante".