Live TMW Verona, Edmundsson: "Mi trovo bene a Verona. Futuro? Deciderà il club a fine stagione"

16:55 – Edmundsson , giocatore dell'Hellas Verona, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del giocatore presso la New Balace Arena.

Comincia la conferenza stampa di Edmundsson

Cosa ne pensa del Verona?

"Ho firmato per il Verona perché gioco in un campionato competitivo come quello italiano. Cerco di dare sempre il massimo dopo ogni partita".

In caso di Serie B lei rimarrebbe all'Hellas?

"Ho un contratto di tre anni e mezzo quindi tutto è nelle mani della società".

Si aspettava così la Serie A?

"La Serie A è un campionato tanto difficile quanto competitivo. Mi sto riadattando molto però grazie ai miei compagni sto crescendo molto partita dopo partita".

17:19 - Termina la conferenza stampa