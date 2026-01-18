Effetto Malen: Gasp (finalmente) sorride, ma il suo esordio fa fuori Dovbyk e Ferguson?

Donyell Malen ha impiegato esattamente 25 minuti e 50 secondi per purgare Paleari e il Torino ma soprattutto forgiare il primo gol al debutto assoluto con la maglia della Roma indosso. Un colpo perfettamente centrato dal mercato e dalla dirigenza giallorossa, che ha accontentato Gian Piero Gasperini. Lo stesso allenatore giallorosso che alla prima occasione pubblica ha dimostrato di essere pienamente soddisfatto dell'operato di gennaio finora: "Bisogna lavorare tanto però in prospettiva la Roma ha fatto un bel acquisto in prospettiva (Robinio Vaz, ndr). E un altro nell'immediato. Quando è così, ti vedi bello supportato".

Ora però uno tra Artem Dovbyk ed Evan Ferguson rischiano fortissimo. Da un lato il gigante ucraino che che però in 6 mesi sotto la guida di Gasperini ha trovato solo 3 centri - seppur in 384 minuti - al netto degli ultimi problemi fisici che lo hanno irrimediabilmente bloccato in infermeria. Infatti l'ex Girona se già in un primo momento vacillava tra addio e permanenza, risultando tutto l'opposto di quanto ricercato da Gasperini in attacco per alcune lacune tecniche dimostrate, ora deve affrontare un'operazione. Per risolvere una lesione miotendinea alla coscia sinistra, ma questo lo terrà alla larga dal campo e dalla Roma almeno 2 mesi. Un'assenza lunghissima che lo proietta verso l'uscio della porta giallorossa. Dopo essere stato proposto anche alla Juventus.

Evan Ferguson invece deve pedalare. Perché alla prima occasione Malen ha segnato subito e Gasperini sembra già pazzo di lui, mentre l'intesa con Dybala è sbocciata come un fiore in piena primavera. Cinque reti stagionali tra tutte le competizioni potrebbero risultare fin troppo pochi per i gusti del tecnico di Grugliasco, che vuole qualcosa di più. E la punta irlandese in prestito con diritto di riscatto a 38 milioni di euro del Brighton sembra un investimento fin troppo caro per certi versi, perciò la dirigenza della Roma ci penserà su due volte prima di prendere una decisione. Intanto il diesse Massara lo ha difeso: "Ultimamente sta facendo vedere tutte le sue qualità, ora peccato che sia infortunato ma speriamo di riaverlo a breve. Ci contiamo tanto". Futuro rimandato di sei mesi?