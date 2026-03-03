Donyell Malen alla Roma è il grande colpo di mercato di Gian Piero Gasperini

Il grande colpo di gennaio su espressa richiesta di Gian Piero Gasperini che col profilo di Donyell Malen ci ha visto lungo e giusto: l'olandese è stato un'intuizione che il tecnico di Grugliasco ha subito messo a frutto. Giusto per ribadire la priorità di gennaio messa con forza dal tecnico sulla scrivania dei Friedkin, rifacciamo un salto a quella che fu, 17 gennaio, la conferenza stampa del Gasp dove parlò proprio del giocatore preso dall'Aston Villa. : "Avete mai visto giocare Malen? Non so se avete presente che giocatore è… Nell’Olanda gioca Malen, mica Zirkzee".

A segno. Malen dice 'sono il 9 che la Roma stava cercando', sul feeling con Gasperini, nato subito, l'olandese spiega che 'il mister è molto importante per questo club, ha fatto ottime cose in passato con altre squadre e non vedo l’ora di lavorare con lui'. Ancora, l'allenatore della Roma, in dichiarazioni interessanti da capire e leggere tra le righe. E' il suo colpo. "Con Malen, c’è stato un lavoro di tre-quattro giorni, chiusi su questa operazione. Su altre trattative non lo so: non conosco e non partecipo alle trattative. Malen ci ha dato questa opportunità, la proprietà, come ho detto prima, ha dato grande disponibilità. Ricky poi ha dato l’ok per chiudere una trattativa che era già definita. È stato bravo, abbiamo coinvolto il giocatore ed è stato tutto perfetto".

Il resto è storia recente. Lo scavetto contro la Juventus contro il non incolpevole Mattia Perin (per i tempi dell'uscita e per i modi dell'uscita a seguire) sono solo l'ennesimo elemento di una storia che si sta svolgendo in modo straordinario. Sei reti in sette partite giocate in Serie A non arrivano per caso. Malen è un vero e proprio colpo, un rinforzo perfetto, perché cucito su misura... Per il sarto Gasperini.