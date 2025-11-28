Per la prima volta lontano dalle prime pagine di mercato: cosa farà il Sassuolo?

Una rosa costruita con raziocinio, con innesti giusti per fisico, esperienza, presente e per futuro. Migliorabile, ovviamente, ma il Sassuolo è una squadra che conferma quel che di buono d'estate si pensava che potesse fare. L'esame lo ha già superato Fabio Grosso, è indiscutibilmente un allenatore da Serie A. Ma cosa dovrà fare il club della famiglia Squinzi nel mercato di gennaio?

In questa settimana le parti si sono incontrate e parlare per discutere della strategia. Differentemente dal passato, stavolta il Sassuolo e il dg Giovanni Carnevali hanno preferito tenere lontani i riflettori dai propri talenti. Meglio una stagione per rimettere radici in Serie A, poi c'è tempo per rispolverare l'arte di fare alcune delle vetrine più belle del circondario italiano.

Il Sassuolo preferisce ora 'celare' alcuni giocatori che stanno facendo ottime cose. Tarik Muharemovic, lo stesso Jay Idzes, il portiere Arjanet Muric. Kristian Thorstvedt, Andrea Pinamonti. Meglio rimettere in copertina Domenico Berardi, che tanto ha rinnovato, tanto lui sì che le radici ha scelto di metterle al Sassuolo. Semmai in prima ci può andare, con lui, chi è 'sacrificabile', e il pensiero torna ad Armand Laurienté, ma solo perché nel reparto non mancano già le alternative. Il Sunderland è pronto all'offerta.

Cosa farà il Sassuolo allora a gennaio? Aspetterà l'occasione giusta. E un rinforzo probabilmente lo farà, anzi pure senza il condizionale, nel ruolo di terzino sinistro. Una prima alternativa nella posizione, dopo il ko di Pieragnolo. Ma c'è tempo e le occasioni non mancheranno…