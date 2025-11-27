Atalanta, debutto da sogno per Palladino in Champions: "È stata una notte indimenticabile"

Prima vittoria della sua avventura all'Atalanta al debutto in Champions League. Non poteva chiedere di meglio Raffaele Palladino, che ieri ha commentato così il 3-0 ottenuto a Francoforte: "E' stata una notte magica. Voglio ringraziare la società per la fiducia, il mio staff e i ragazzi. Hanno fatto una grande vittoria ed è una vittoria del gruppo. Loro ci tenevano a sbloccarsi e a fine gara ho visto tutti felici e soddisfatti. Adesso dobbiamo continuare così".

Ha parlato di scintilla, è divampato un incendio

"Abbiamo fatto tre gol belli, abbiamo giocato bene di reparto. Mi sono piaciuti quelli che hanno giocato dall'inizio e quelli che sono entrati. Ho rivisto l'Atalanta che tutti speravamo di rivedere. Dobbiamo mantenere questa mentalità, questa umiltà, perché tra pochi giorni affrontiamo una squadra forte come la Fiorentina e ci teniamo a far bene".

Cosa ha pensato dopo i due legni colpiti?

"Non lo posso dire… (ride, ndr). Sembrava una maledizione. Ma io ci credevo, vedevo che la squadra si voleva sbloccare. Il fatto di creare è positivo, poi i pali o gol dipendono anche dagli episodi. L'importante è che i nostri attaccanti entrino in fiducia perché loro fanno la differenza. Ma oggi tutti hanno giocato bene, da squadra".

Ora servirà questa continuità.

"Assolutamente sì. Bisogna mantenere la mentalità dei bergamaschi: lavoratori, umili, testa bassa e andare forte. E' lo spirito che ha sempre contraddistinto i ragazzi in questi anni. Sono sicuro che si toglieranno grandi soddisfazioni".

Serata magica anche per i tifosi presenti a Francoforte

"Li ringraziamo, sono stati fantastici. E' stata una notte indimenticabile".